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Почему казахстанцам отказывали в снятии пенсионных накоплений

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Председатель Правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов объяснил, почему некоторым казахстанцам, подавшим заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений, отказали, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день предварительно одобрено и принято в обработку 38 507 заявок на общую сумму 212,6 млрд тенге.

Как показал анализ, основной причиной отклонения заявок является то, что вкладчики в заявлении указывали сумму, превышающую доступную для изъятия. Кроме того, порядка 13% отказов связаны с тем, что запрашиваемые суммы превышают суммы, которые доступны для изъятия, с учетом уже ранее принятых к обработке заявлений. Были повторные заявки. Отдельные заявки поступали от вкладчиков, которые вообще не имеют накоплений. Также были заявки, которые были неправильно оформлены, — сообщил Жанат Курманов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он призвал казахстанцев перед подачей перепроверять заявление и указывать только ту сумму, которая была получена в выписке.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовал прием заявок на досрочное снятие части пенсионных накоплений.

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