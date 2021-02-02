Почему казахстанцам отказывали в снятии пенсионных накоплений

Председатель Правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов объяснил, почему некоторым казахстанцам, подавшим заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений, отказали, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодняшний день предварительно одобрено и принято в обработку 38 507 заявок на общую сумму 212,6 млрд тенге.
Как показал анализ, основной причиной отклонения заявок является то, что вкладчики в заявлении указывали сумму, превышающую доступную для изъятия. Кроме того, порядка 13% отказов связаны с тем, что запрашиваемые суммы превышают суммы, которые доступны для изъятия, с учетом уже ранее принятых к обработке заявлений. Были повторные заявки. Отдельные заявки поступали от вкладчиков, которые вообще не имеют накоплений. Также были заявки, которые были неправильно оформлены, — сообщил Жанат Курманов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Он призвал казахстанцев перед подачей перепроверять заявление и указывать только ту сумму, которая была получена в выписке.
Напомним, 23 января в Казахстане стартовал прием заявок на досрочное снятие части пенсионных накоплений.
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