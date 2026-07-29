Почему казахстанские школы отказывали в приёме первоклассников





В Казахстане некоторые родители получили отказы при подаче заявлений на зачисление детей в первый класс. Причины объяснила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает сообщает NUR.KZ⁠.

По её словам, в начале приёмной кампании возникали технические сложности. Часть заявлений также отклоняли из-за неправильно оформленных или загруженных документов. Сейчас эти вопросы урегулированы.

Ещё одной причиной стала переполненность отдельных школ. Родители вправе самостоятельно выбирать учебное заведение, однако школа не может принять больше учеников, чем позволяет её проектная мощность. Это связано в том числе с санитарными требованиями.

В таких случаях детям предложат места в ближайших школах с учётом пожеланий родителей. Всего в 2026 году в первые классы планируют принять около 380 тысяч детей.

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