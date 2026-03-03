Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев прокомментировал вопросы строительства дорог к сельским населённым пунктам и возможный отказ от асфальтирования отдельных направлений.

По его словам, речи об отказе от асфальта не идёт.

«Асфальтную дорогу будут прокладывать ко многим сёлам — это опорные сёла, населённые пункты, где проживает более 500 человек или зарегистрировано более 500 автомобилей, а также все приграничные сёла, которые по закону должны обеспечиваться асфальтированной дорогой», — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран мира по территории, но не является густонаселённым государством.

«Страна у нас большая. По численности населения мы стоим ближе к концу списка. Поэтому к инфраструктуре должны относиться очень экономно и эффективно», — заявил Сауранбаев.

В качестве примера министр привёл распределение средств на уровне районов.

«Допустим, району выделено 500 миллионов тенге. Он может построить асфальт к одному селу и потратить все средства, потому что асфальт в пять раз дороже гравия. Либо может построить хорошую гравийную дорогу к пяти сёлам. Вопрос именно в этом выборе», — пояснил глава ведомства.

По его словам, современные технологии позволяют строить качественные гравийные дороги, которые в будущем могут быть заасфальтированы.

«Как только появятся дополнительные средства и экономика позволит, эти дороги будут асфальтированы. Либо если сёла будут расти — асфальт положим позже», — добавил министр.

Таким образом, приоритет, по его словам, будет отдаваться максимально эффективному использованию бюджета с учётом интересов большего числа населённых пунктов.

