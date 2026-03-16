В Костанае продолжается профилактическая работа с детьми и подростками, направленная на формирование культуры безопасного обращения с животными. Об этом рассказала координатор программы ОСВВ Ольга Соловьёва.

Просветительская работа в школах

По её словам, с 2021 года в школах города проходят специальные просветительские встречи. На них детям объясняют правила безопасного поведения с животными и рассказывают, как правильно реагировать в различных ситуациях.

Такая работа, по словам специалистов, помогает снизить количество конфликтных ситуаций между людьми и животными.

Причина конфликтов — поведение людей

Ольга Соловьёва отметила, что во многих случаях проблема возникает не из-за агрессивности собак, а из-за неправильных действий людей.

«Были случаи, когда ребёнок пугал спящее животное и получал защитную реакцию. Бывали ситуации, когда дети заходили в вольеры к чужим собакам. Кидают в собак бомбочки», — рассказала она.

Важна ответственность взрослых

По словам специалиста, ключевую роль в предотвращении подобных ситуаций играет ответственность взрослых.

Она подчеркнула, что без формирования культуры обращения с животными решить проблему только административными мерами невозможно.

