Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал о перспективах застройки микрорайона Кунай и необходимости пересмотра очереди на земельные участки под ИЖС.

Перспективная территория Кунай-2

По словам акима, в микрорайоне Кунай имеется перспективный участок — Кунай-2. Ранее по этой зоне возникали вопросы, связанные с детальным планом планировки. Как пояснил Жундубаев, ПДП был утверждён, однако его функциональное назначение не соответствует действующему генеральному плану города.

Вопросы к формату застройки

— Когда мы будем рассматривать генеральный план, необходимо вернуться к этому участку и пересмотреть застройку. С точки зрения градостроительства размещение индивидуальных жилых домов там было ошибочным решением, — отметил аким.

Очередь на землю нуждается в пересмотре

По словам Жундубаева, ранее решение о застройке ИЖС принималось из-за большой очереди на земельные участки, так как люди долгое время ожидали своей очереди. Однако на сегодняшний день стало очевидно, что сама очередь требует актуализации.

Необходимость ежегодной актуализации

Аким подчеркнул, что очередь на участки под ИЖС должна обновляться ежегодно — по аналогии с очередью на жильё.

— Сейчас списки по ИЖС ведутся ещё с советских времён, и их никто не актуализирует. Говорят, что нет регламента. Но такой регламент должен быть, — заявил он.

Прозрачность и порядок распределения

По мнению акима Костаная, внедрение чёткого механизма актуализации очереди позволит сделать распределение земельных участков более прозрачным и своевременным.

— Тогда не придётся вручную выяснять, кто где живёт и кто давно уехал из города, — резюмировал Жундубаев.

Информация для школьников Костанайской области В связи с неблагоприятными погодными условиями 28 января 2026 года в нескольких районах области введён...

Телефонные мошенники едва не похитили 3,6 млн тенге у костанайских пенсионеров Сотрудники полиции совместно с работниками банка предотвратили незаконный перевод денежных средств на сумму 3,6 миллиона...

Смена министра труда и соцзащиты: подписан указ Президента Указами Главы государства произошли кадровые изменения в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,...