Почему вместо подкожных чипов животным нельзя надевать браслеты, сообщили в костанайском ветуправлении

Закон в силу вступил, но штрафов по-прежнему не будет. С первого сентября владельцы домашних животных, согласно закону могут быть оштрафованы за отсутствие чипа у их питомца.

Рейдов и штрафов не будет, говорят в управлении ветеринарии области. Проверять чипирована ли кошка или собака, а уже тем более наказывать ее владельца пока не планируют. Несмотря на то, что закон уже вступил в силу, управление ветеринарии все еще надеется на сознательность жителей региона. Штрафовать не планируют и тех, кто принесет животное, к примеру, на прием в клинику и там выяснится, что животное не чипировали.

«Это уже на усмотрение ветеринарной клиники. Таких мы указаний клиникам либо нашим организациям не давали, чтобы сообщали что чипа нет, вакцинации нет. Таких у нас указаний не было со стороны управления ветеринарии», — сказал руководитель отдела управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин.

Заработала в регионе и единая база, куда будет вносится номер чипа. Однако интеграции с прежними базами, в которых работали ветеринары Костанайской области пока еще не произошло. Тем временем уже чипировано восемьсот бездомных кошек и собак. Сколько домашних — пока посчитать невозможно.

«На сегодня у нас заключен договор с базой Танба до конца года. Все клиники, ветеринарные кабинеты, ветеринарные станции, физические, юридические лица, приюты могут на безвозмездной основе пользоваться им. Поставщиком является управление ветеринарии области», — говорит Талгат Шамшадин.

Помимо чипирования, а по факту введения под кожу специальной капсулы с номером, в Костанайской области предложить владельцам домашних животных ничего не могут. Хотя по закону можно выбрать из шести вариантов.

Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Глава 2. Параграф 1\12

Установка изделий (средств) учета производится регистратором путем использования:

1) болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного;

2) чипов посредством их подкожного введения;

3) браслетов или ошейников либо шлейки;

4) электронной метки;

5) бирки по центру уха домашнего животного

6) татуировки.

«На сегодняшний день у нас как я знаю клиники пользуются только чипами. Пока болюсов, ошейников, либо татуировок в наличии не имеется в данных клиниках. По моей информации поставщиков данных изделий не имеется в области у нас. Поэтому только чипами пользуются», — отметил Талгат Шамшадин.

Несмотря на отсутствие штрафных санкций и карательных мер, жителей региона призывают закон все таки соблюдать и на учет своих домашних питомцев поставить. Чипировать к слову можно хомяков, морских свинок, крыс, черепах, шиншилл и обезьян.

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