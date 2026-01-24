В Казахстане введён ведомственный норматив «Мостовые сооружения. Зона сопряжения моста с насыпью», устанавливающий единые требования к проектированию, строительству, ремонту и эксплуатации переходного участка между мостом и насыпями подходов. Именно на этом участке чаще всего возникают просадки и деформации дорожного покрытия, сообщает BAQ.KZ.

Документ разработан Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) и охватывает полный цикл работ — от инженерных изысканий и выбора конструктивных решений до ремонта и последующего содержания мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования.

Норматив определяет требования к переходным плитам и лежням, узлам их опирания, щебёночным подушкам, дренирующим засыпкам, а также к укреплению конусов и откосов насыпей. Его положения обязательны при новом строительстве, реконструкции, капитальном и среднем ремонте мостов.

Требования распространяются на мостовые сооружения во всех климатических зонах Казахстана, включая районы с расчётной сейсмичностью до 9 баллов, а также территории со сложными инженерно-геологическими условиями — слабыми, обводнёнными и просадочными грунтами.

Отдельное внимание в документе уделено диагностике. В норматив включена методика обследования и оценки технического состояния узлов сопряжения, позволяющая выявлять дефекты на ранних стадиях и принимать обоснованные проектные и ремонтные решения. Также установлены требования к инженерно-геологическим и гидрологическим изысканиям, влияющим на устойчивость переходной зоны.

Ведомственный норматив предусматривает меры по усилению основания и тела насыпи, включая применение геосинтетических материалов и современных технологий укрепления грунтов, а также защиту от размыва, эрозии и оползневых процессов.

Практическая реализация документа сопровождается внедрением цифровых решений: при обследовании мостов используются беспилотные летательные аппараты и технологии 3D-моделирования, что позволяет создавать цифровые модели узлов сопряжения и повышать точность оценки их состояния.

Работа ведётся совместно с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК и направлена на повышение надёжности мостов, снижение эксплуатационных затрат и повышение безопасности дорожного движения.

Полиция использует рекламу, чтобы остановить мошенников Современные мошенники обладают широкими возможностями и активно используют передовые технологии и дорогостоящее оборудование. Как отмечают...