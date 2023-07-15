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Почти 250 нарушений ПДД выявила полиция Костаная за месяц скрытого патрулирования

Превышение скорости, игнорирование пешеходов и разметки. Такие нарушения, всего около 250, выявили полицейские за месяц в Костанайской области, скрыто патрулируя улицы и трассы. Руководство департамента полиции отмечает, что таким образом не только повышается дисциплина водителей, но и исключаются коррупционные риски для сотрудников.

К скрытому патрулированию костанайские полицейские перешли в связи с осложнением дорожной ситуации в регионе. По словам первого заместителя начальника областного полицейского ведомства Алексея Милюка, количества дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и получили ранения люди, увеличилось. В связи с этим, решено было создать эффект постоянного присутствия полицейских на дорогах. Для этого в служебные автомобили, не имеющие синих полос, а только номера такого цвета, поставили системы фото-видео фиксации нарушений ПДД.

— Все выявленные, попавшие в поле зрения этого патрульного наряда нарушения, дальше передаются на ближайший патрульный автомобиль, который уже оборудован специальной свето-графической схемой. Непосредственно в контакте с населением, те патрульные машины, которые выявляют нарушения, не участвуют. Они только передают данные на ближайший наряд полиции, — пояснил Алексей Милюк.

По мнению руководства департамента полиции, включение дополнительного звена в процесс выявления нарушения и наказания нарушителя, помогает снизить  и коррупционный риск. О том, что было совершено, уже будет знать большее количество сотрудников, чем при непосредственном контакте. В будущем планируется сделать так, чтобы информация о зафиксированном нарушении сразу поступала в общую электронную базу, из которой его нельзя будет удалить.

— Мы сейчас привлекаем IT-компанию, для того, чтобы этот процесс оцифровать. Он будет оцифрован, чтобы был цифровой след. В перспективе, если этот программный продукт будет прописан, это полностью минимизирует все коррупционные риски, которые возникают при проведении такого вида патрулирования, — сообщил Алексей Милюк.

С момента введения этого метода в Костанайской области, а произошло это примерно месяц назад, уже выявлено около 250 нарушений ПДД. В основном, это привышения скоростного режима. Много раз зафиксированы нарушение дорожной разметки. И еще, по словам Алексея Милюка, водители часто не пропускают пешеходов на переходах.

Сейчас в регионе патрулируют порядка десяти служебных полицейских машин, оборудованных средствами выявления и фиксации нарушений. Но, по словам Алексея Милюка, в запасе есть и еще определенное количество приборов, которые надо сертифицировать. После этой процедуры, число подобных, скрытых патрулей на дорогах планируется увеличить в пять раз.

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