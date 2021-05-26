Почти на 1 млн тенге оштрафовали фирму в Костанайской области

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму осуществляется контроль за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО далее), куда входят проверки готовности к угрозам террористического характера, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Административным судом Костаная субъект охранной деятельности, обеспечивавший охрану объекта УТО привлечен к ответственности по статье 149 части 1 КоАП РК. Штраф за несоблюдение требований пропускного режима на охраняемую территорию составил более 800 тысяч тенге.

6 мая утверждено постановление правительства РК «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении». Принимая во внимание тяжкие последствия терроризма, управление по противодействию экстремизму департамента полиции области обращается к руководителям объектов УТО и субъектов охранной деятельности, провести работу по обучению персонала действиям при угрозе совершения акта терроризма.

«Особое внимание следует уделить обучению персонала первоочередных действий при угрозе совершения акта терроризма и инженерно-технической укрепленности объектов. Каждый работник должен четко знать порядок действий при возникновении террористической угрозы. К примеру, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, категорически запрещается прикасаться к нему, перемещать, накрывать чем-либо. Также вблизи от него нельзя пользоваться средствами радио- или сотовой связи», — отмечает начальник управления по противодействию экстремизму Департамента полиции области полковник полиции Ербол Дербисов.

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