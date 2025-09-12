Продолжается благоустройство набережной «Шағала», которая станет современным, удобным и безопасным местом для досуга жителей. Об этом сообщает акимат Костаная.
Под центральным мостом построен пешеходный тротуар, соединяющий левую и правую части набережной в единую прогулочную зону. Теперь жители и гости могут легко и безопасно прогуливаться вдоль акватории реки Тобол.
Для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками предусмотрены удобные спуски. Установлено современное освещение, благодаря которому прогулки будут комфортными и в вечернее время.
Сегодня общая протяжённость набережной составляет 2,5 километра — от «Шағалы» до Триатлон-парка.
