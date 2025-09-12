 Ya Metrika Fast
USD 538.89 EUR 629.53 RUB 6.34

Под центральным мостом в Костанае построен пешеходный тротуар

— Сегодня, 15:13
Изображение для новости: Под центральным мостом в Костанае построен пешеходный тротуар

Фото пресс-службы акимата Костаная

Продолжается благоустройство набережной «Шағала», которая станет современным, удобным и безопасным местом для досуга жителей. Об этом сообщает акимат Костаная. 

Под центральным мостом построен пешеходный тротуар, соединяющий левую и правую части набережной в единую прогулочную зону. Теперь жители и гости могут легко и безопасно прогуливаться вдоль акватории реки Тобол.

Для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками предусмотрены удобные спуски. Установлено современное освещение, благодаря которому прогулки будут комфортными и в вечернее время.

Сегодня общая протяжённость набережной составляет 2,5 километра — от «Шағалы» до Триатлон-парка.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.