Подаренная квартира может обернуться крупным налогом при продаже





Получение квартиры или дома в дар само по себе не считается налогооблагаемым доходом. Поэтому платить индивидуальный подоходный налог новому владельцу не требуется. Однако налоговые обязательства могут возникнуть при последующей продаже недвижимости, передает nur.kz

С 1 января 2026 года доход от продажи жилья облагается ИПН, если недвижимость находилась в собственности менее двух лет. Для имущества, полученного безвозмездно до 1 января 2026 года и проданного после этой даты, сохраняется прежний срок — один год.

Размер налога составляет 10% от прироста стоимости. При обычной покупке он рассчитывается с разницы между ценой приобретения и продажи. Например, если квартиру купили за 20 млн тенге, а продали за 22 млн тенге, налогооблагаемый доход составит 2 млн тенге, а ИПН — 200 тысяч тенге.

С подаренной недвижимостью ситуация сложнее, поскольку документально подтверждённой стоимости покупки нет. В отдельных случаях для расчёта может использоваться оценочная стоимость жилья, установленная для исчисления налога на имущество на 1 января года, когда возникло право собственности. Тогда налог начислят на положительную разницу между этой стоимостью и ценой продажи.

Если применить оценочную или иную предусмотренную законом стоимость невозможно, налоговая база может быть определена исходя из всей суммы сделки. Так, при продаже квартиры за 22 млн тенге ИПН может достигнуть 2,2 млн тенге.

Чтобы избежать значительных расходов, владельцам подаренного жилья рекомендуют не торопиться с продажей и дождаться окончания установленного срока владения. После двух лет собственности доход от реализации такой недвижимости, как правило, освобождается от ИПН. Соответствующий срок закреплён в новом Налоговом кодексе Казахстана.

@Автор Марлен Мауленкулов

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