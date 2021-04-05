Подать заявку на получение АСП можно онлайн

Оформить документы на получение адресной социальной помощи теперь можно онлайн. Для этого потребуется электронная цифровая подпись и выход в интернет. В случаях, если у заявителя отсутствует интернет или компьютер, они могут обратиться в центры занятости или акиматы сельских округов по месту жительства. Кстати сейчас уже стартовал прием заявок на получение адресной социальной помощи на второй квартал.

С 1 апреля в Костанайской области стартовал прием заявок на получение адресной социальной помощи на второй квартал. Сейчас процедура подачи заявок электронная. Сделать это можно через портал электронного правительства с помощью электронно — цифровой подписи.



«На адресную социальную помощь можно подать через портал электронного правительства услугу доступна онлайн. Достаточно просто иметь эцп и доступ в сеть интернет и компьютер. Если же все таки, у заявителя нет, либо доступа в сеть, либо компьютера, во всех отделах занятости, центрах занятости и акиматов сельских округов есть уголки самообслуживания, куда они могут подойти и беспрепятственно подать заявку на АСП», — рассказал Максим Устинов заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ.

Адресная социальная помощь — это временная финансовая поддержка от государства. Выплачивают ее гражданам с критически низким доходом. В Казахстане адресная социальная помощь бывает 2 х категорий :безусловная и обусловленная.



«Безусловные получатели – это те семьи, где нет трудоспособных членов семьи. Обусловленные – это там, где есть трудоспособные члены семьи, соответственно, они должны работать, быть трудоустроены, чаще всего они имеют работу на момент обращения. Но если они не работают, мы охватываем активными мерами занятости», — отметил Максим Устинов.

Критерий для отбора простой — учитывается среднедушевой месячный доход. Эта сумма определяется путем сложения доходов всех членов семьи с последующим ее делением на каждого человека. АСП для каждой семьи рассчитывается индивидуально. На получение льготы могут претендовать те семьи, которые получают ежемесячно доход ниже черты бедности, в Костанае на 2 квартал черта бедности составила — 23366 тг.

Все заявки на получение АСП рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В первом квартале получили адресную социальную помощь более 3000 семей, все эти семьи имеют право снова подать заявки.



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