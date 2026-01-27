Аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что позиция городских властей по вопросу газификации остаётся прежней и в настоящее время ситуация изучается совместно с прокуратурой области.
По его словам, ранее уже проводилось отдельное мероприятие с участием прокуратуры, на котором он повторно обозначил свою позицию прокурору области. В настоящее время создана рабочая группа, которая занимается изучением всех обстоятельств.
«В ближайшее время дадут правовую оценку всему этому. И мы тогда вам скажем. Думаю, либо пригласим, либо на аппаратном совещании рассмотрим», — отметил аким.
При этом Жундубаев подчеркнул, что пока идёт обсуждение, отдельные подключения к газу продолжаются.
«Получается, что к газу всё-таки подключаются. Есть такие моменты. Это неправильно. Поэтому я говорю — “остановить”. Но у меня такого функционала нет. Я просто поднял этот вопрос», — сказал он.
По словам акима, после того как прокуратура озвучит конкретную правовую позицию, она будет доведена до общественности.
