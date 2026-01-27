В 2025 году в Костанае подростками было совершено 16 преступлений. Почти в 80% случаев к правонарушениям были причастны студенты колледжей в возрасте 16–17 лет.

Как сообщил Марат Сексембаев, значительная часть правонарушений с участием несовершеннолетних связана с их недостаточной занятостью во внеучебное время. В этих условиях, по его словам, возрастает роль системы образования как одного из ключевых субъектов профилактики, что закреплено в новом законе «О профилактике правонарушений».

По данным городского отдела образования, из 16 правонарушений, зарегистрированных в Костанае за год, два случая пришлись на школьников. Отдельно учитываются преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних — таких фактов за год зафиксировано 12.

Как отметила Гульсум Уразбаева , на счету школьников города зарегистрировано восемь фактов в отношении шести детей. Также по итогам 2025 года в Костанае зафиксированы два завершённых суицида, однако оба случая относятся к областным организациям. Среди учащихся школ города завершённых суицидов не зарегистрировано. Из двух попыток суицида один случай произошёл в школе города, второй — в педагогическом колледже.

Годом ранее в Костанае был зарегистрирован лишь один подобный факт. Для стабилизации ситуации, по словам Уразбаевой, в учебных заведениях города создаётся безопасная и поддерживающая среда для подростков. Отмечается, что 100% школьников охвачены спортивными секциями и творческими кружками, и этот вопрос находится на особом контроле.

Вместе с тем подчёркивается, что занятость детей является лишь одной из мер профилактики. Основные причины правонарушений чаще всего связаны с семейными конфликтами и отсутствием должного родительского контроля.

В этой связи следующим этапом профилактической работы стала адресная поддержка детей и семей, находящихся в зоне риска. В настоящее время в городе насчитывается 1373 семьи с отчимами, 445 семей с сожителями, а в реестре детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоит 859 несовершеннолетних.

В 2024–2025 годах профилактика правонарушений велась по плану, утверждённому городской прокуратурой. Сейчас в Костанае внедряется новый проект «Айқын нәтиже», который включает 27 пунктов по шести направлениям в сфере образования. Ожидается, что проект усилит межведомственное взаимодействие и позволит создать единый защитный контур для повышения эффективности мер по защите прав и благополучия детей.

