В Костанае 14-летний школьник взломал уличный LED-экран одной из организаций, чтобы… показать на нём мемы.

Повторив увиденный в соцсетях «лайфхак» подросток получил доступ к нему. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Сначала прохожие посмеялись, но организация — нет. В полицию поступило заявление, и сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью быстро установили «шутника».

Теперь в отношении несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по факту неправомерного доступа к информационной системе. А его родители понесут ответственность, как законные представители.

«Этот случай — наглядный урок для других: даже то, что выглядит как безобидная шалость в интернете, может обернуться уголовным делом. Технологии — не игрушка. И за цифровые «приколы» может прийтись отвечать по-взрослому», — отметили в полиции.

