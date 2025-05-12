Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в кулуарах Акорды 12 мая 2025 года рассказал, будут ли курсировать по Казахстану поезда с третьей полкой и как долго граждане будут испытывать дискомфорт во время путешествий, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как долго казахстанцы будут испытывать дискомфорт, передвигаясь на поездах с тремя полками.

«Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение. Это частными перевозчиками было допущено такое нарушение. Таких не будет. Все. Если конкретно ответить, то да. Есть другой вопрос. Несоблюдение стандарта. Трехполочные – это не соответствует стандарту. Это, еще раз повторяю, нарушение, которое было выявлено, и в отношении нарушителя была наложена определенная ответственность», – сказал Марат Карабаев.

Он отметил, что износ поездов сегодня составляет больше 30%. При этом министр добавил, что идет активная покупка новых вагонов.

«Больше 40% вагонов с износом используются больше 25 лет, но сейчас их с оборота сразу не можем снять. Если снимем, тогда недостаточно будет билетов в пиковый период, поэтому, к сожалению, вынуждены оставлять определенные вагоны», – пояснил Марат Карабаев.

Для решения проблемы, по словам главы Минтранспорта, принимается ряд мер.

«Сейчас меры принимаем для того, чтобы, во-первых, обновить, о чем я говорил. Больше порядка 900 вагонов покупаем новых, в том числе в этом году 158 вагонов. Во-вторых, законодательно прорабатываем одну норму, запрещающую использовать вагоны больше 25 лет», – резюмировал Марат Карабаев.

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