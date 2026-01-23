Полиция Костанайской области разыскивает двоих жителей города Рудный, подозреваемых в убийстве 19-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Трагедия произошла 23 января. В одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. От полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Полиция Костанайской области установили личности подозреваемых.

В настоящее время принимаются меры по их розыску и задержанию. Предварительно установлено, что погибший и подозреваемые были знакомы между собой.

Мотивы и все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Сейчас проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

