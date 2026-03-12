В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона возможны осадки, туман и усиление ветра.

Осадки и метель на востоке и юге области

На востоке и юге области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также низовая метель и гололед.

Кроме того, на западе, севере и востоке региона ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Ветер будет юго-западный, западный со скоростью 9–14 м/с, а на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с .

Температура воздуха по области составит:

ночью – от 3 до 8 градусов мороза , на востоке — до 11 мороза ;

днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Погода в Костанае

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние и ночные часы возможен туман.

Ветер будет юго-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью – 4–6 градусов мороза ;

днем – 0–2 градуса тепла.

