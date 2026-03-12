USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Погода испортится: предупреждение для жителей Костанайской области

— Сегодня, 15:29
В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона возможны осадки, туман и усиление ветра.

Осадки и метель на востоке и юге области

На востоке и юге области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также низовая метель и гололед.

Кроме того, на западе, севере и востоке региона ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Ветер будет юго-западный, западный со скоростью 9–14 м/с, а на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с .

Температура воздуха по области составит:

  • ночью – от 3 до 8 градусов мороза, на востоке — до 11 мороза;

  • днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Погода в Костанае

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние и ночные часы возможен туман.

Ветер будет юго-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью4–6 градусов мороза;

  • днем0–2 градуса тепла.



