В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона возможны осадки, туман и усиление ветра.
Осадки и метель на востоке и юге области
На востоке и юге области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также низовая метель и гололед.
Кроме того, на западе, севере и востоке региона ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах.
Ветер будет юго-западный, западный со скоростью 9–14 м/с, а на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с .
Температура воздуха по области составит:
-
ночью – от 3 до 8 градусов мороза, на востоке — до 11 мороза;
-
днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Погода в Костанае
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние и ночные часы возможен туман.
Ветер будет юго-западный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха составит:
-
ночью – 4–6 градусов мороза;
-
днем – 0–2 градуса тепла.
