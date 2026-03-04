В Костанайской области прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, на севере, востоке и юге региона ожидаются осадки в виде снега и дождя, а также метель. На западе области возможен небольшой снег и низовая метель.
Кроме того, на дорогах вероятен гололёд. На севере, востоке и юге области местами ожидается туман.
Ветер будет юго-западный со скоростью 9–14 метров в секунду, местами — на западе, севере и востоке региона — порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днём составит 0…–5 градусов, на севере области — до –8 градусов .
В Костанае ожидается облачная погода. Прогнозируются осадки в виде снега и дождя, метель, гололёд и туман. Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха в городе ночью и днём составит 1–3 градуса мороза.
Дело № 1075 - Ложное сообщение о теракте, помощники мошенников, 30-40 столкновений ежедневно
Жителя Костаная задержали с опием и маком с наркотическим веществом
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.