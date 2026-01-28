В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана окажется под влиянием обширного антициклона. В связи с этим по республике ожидается преимущественно погода без осадков.

В то же время западные, южные и юго-восточные регионы страны будут находиться под воздействием атмосферных фронтальных разделов. Здесь прогнозируются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололёд. В горных районах Туркестанской области 31 января ожидаются сильные осадки. По территории республики также возможны туман и усиление ветра.

Температурный фон будет постепенно повышаться. Днём 31 января на западе, юге и юго-востоке страны температура воздуха составит от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла. На северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах столбики термометров покажут от 2 до 10 градусов мороза.

