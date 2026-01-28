В Костанайской области в ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные условия. На западе и севере региона ожидается небольшой снег и низовая метель. На востоке и юге области синоптики предупреждают о тумане.

Ветер юго-западный — 9–14 м/с, днём на западе и севере области его скорость усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов мороза, на юге области — до 24 мороза. Днём ожидается от 5 до 10 градусов мороза, на востоке региона — до 14 градусов ниже нуля.

Погода в Костанае

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью — 15–17 градусов мороза, днём — 8–10 градусов ниже нуля.