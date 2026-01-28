В Костанайской области в ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные условия. На западе и севере региона ожидается небольшой снег и низовая метель. На востоке и юге области синоптики предупреждают о тумане.
Ветер юго-западный — 9–14 м/с, днём на западе и севере области его скорость усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов мороза, на юге области — до 24 мороза. Днём ожидается от 5 до 10 градусов мороза, на востоке региона — до 14 градусов ниже нуля.
Погода в Костанае
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью — 15–17 градусов мороза, днём — 8–10 градусов ниже нуля.
Дело № 1070 - Дело о взрыве, увеличилось количество ДТП
Жаңалықтар - 27.01.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.