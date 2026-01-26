В ближайшие дни погоду на большей части Казахстана будет определять южный циклон, который, смещаясь на восток, охватит значительную территорию страны. Ожидаются снегопады, а на юге и юго-востоке — осадки в виде дождя и снега. Местами прогнозируются метели, гололёдные явления и усиление ветра.

В то же время северо-запад, север и центральные регионы республики окажутся под влиянием антициклона. Здесь сохранится преимущественно тихая, морозная и сухая погода без существенных осадков.

В начале периода в западных и северных областях температура воздуха ночью будет опускаться до –20…–35°С. Затем синоптики прогнозируют постепенное повышение температурного фона: в ночные часы на западе и севере страны до –7…–20°С, днём — до –2…–12°С.

В центральных, восточных и юго-восточных регионах, напротив, ожидается понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до –3…–18°С, в горных районах — до –15…–23°С. Днём температура составит 0…–7°С, а в горах — –8…–15°С.

Температура воздуха -26 скорость ветра 5м/с. Учащиеся 1-6 классы 2 смены школ г. Лисаковска 26 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

Жителям страны рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности из-за возможных метелей и гололёда.

