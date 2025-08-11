Северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, на западе, северо-западе и севере прогнозируются сильные дожди, в отдельных регионах град, шквал.

Лишь на юге республики сохраняется жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке – туман.

На большей части страны ожидается небольшое понижение температур: на западе ночью до 13-18, днем до 23-31 тепла, на северо-западе ночью до 8-20, днем до 18-28 тепла, на севере ночью до 10-17, днем до 18-23 тепла, на юге ночью до 13-23, днем до 27-37 тепла. В остальных регионах значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

