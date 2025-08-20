Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 августа представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть РК – ожидаются дожди с грозами, в северных регионах сильный дождь, возможен град. К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы.

на севере ожидается понижение температур ночью до +8…+15°C, днем до +20+25°C

в центре ночью до +9…+18°C, днем до +18…+30°C,

на востоке ночью до +7…+18°C, днем до +19…+27°C.

на западе ожидается повышение ночью до +15…+23°C, днем до +30…+37°C,

на северо-западе ночью до +8…+16°C, днем до +25…+33°C.

южных регионах ночью ожидается +13…+22°C, днем постепенное понижение до +27…+35°C °C,

на юго-востоке страны ночью ожидается +10…+22°C, днем постепенное понижение до +20…+32°C.

