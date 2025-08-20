 Ya Metrika Fast
Похолодание прогнозируют синоптики

— Сегодня, 14:33
Изображение для новости: Похолодание прогнозируют синоптики

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 августа представили синоптики Казгидромета. 

В ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть РК – ожидаются дожди с грозами, в северных регионах сильный дождь, возможен град. К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы.

  • на севере ожидается понижение температур ночью до +8…+15°C, днем до +20+25°C
  • в центре ночью до +9…+18°C, днем до +18…+30°C,
  • на востоке ночью до +7…+18°C, днем до +19…+27°C.
  • на западе ожидается повышение ночью до +15…+23°C, днем до +30…+37°C,
  • на северо-западе ночью до +8…+16°C, днем до +25…+33°C.
  • южных регионах ночью ожидается +13…+22°C, днем постепенное понижение до +27…+35°C °C,
  • на юго-востоке страны ночью ожидается +10…+22°C, днем постепенное понижение до +20…+32°C.

 

 



