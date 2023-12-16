Пока грелся пастух пропал скот на 35 миллионов тенге в Костанайской области

13 декабря в п. Кокалат Джангильдинского района 51-летний хозяин скотины сообщил о пропаже местному участковому.

Выяснилось, что пастух, смотревший за животными, замерз и пошел на обогрев. Когда вернулся, их уже не оказалось на прежнем месте.

Участковый вызвал на подмогу коллег и незамедлительно полицейские приступили к поисковым мероприятиям. Сам хозяин с пастухом направились искать животных в противоположном направлении.

В тот день, несмотря на солнечную погоду, температура воздуха была ниже 20 градусов. В нашем районе очень много волков. Поэтому мы решили не медлить,- рассказал участковый инспектор Олжас Абенов.

После семичасового поиска скот был найден в районе ауыла Акколь. 800 голов МРС успели пройти около 50 километров, от места пропажи.

«Стоимость одного барана 40-45 тысяч. Если бы не полицейские я мог понести ущерб более 35 миллионов тенге. Спасибо, за своевременную помощь»,- поблагодарил сотрудников полиции владелец животных.

Полицейские Джангельдинского района на двух машинах вернули пропажу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.