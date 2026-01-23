Рост рассрочек в Казахстане эксперты связывают не только с потребительским спросом, но и с особенностями кредитного рынка. По сути, такие покупки ничем не отличаются от беззалоговых кредитов, отмечают финансовые аналитики.
По словам Андрей Чеботарёв, рассрочки всё чаще используют не только люди с ограниченными доходами, но и те, у кого есть сбережения.
Андрей Чеботарёв, финансовый аналитик:
«Не стоит забывать особенность нашего кредитного рынка — рассрочки по всем показателям являются беззалоговыми кредитами. Я сам реальный пример: имея депозит и возможность купить товар сразу, всё равно беру рассрочку. Цена для меня не меняется. Какой смысл отдавать всю сумму сейчас, если деньги сегодня всегда дороже, чем деньги завтра?»
Эксперт подчёркивает: при высоких депозитных ставках такая стратегия становится финансово выгодной. Сегодня банки предлагают по вкладам в среднем до 18% годовых, без учёта инфляции, которая в стране остаётся на уровне 12–13%.
Андрей Чеботарёв:
«Покупая в рассрочку на год или два, я в чистом виде экономлю за счёт депозита. Какой смысл снимать деньги со вклада и платить сразу, если можно взять рассрочку? Да, если бы товар продавался значительно дешевле при оплате наличными, тогда я бы задумался. Но в большинстве случаев многие люди поступают точно так же».
Финансовые аналитики отмечают: рост рассрочек на фоне рекордных депозитов отражает не только доступность кредитных продуктов, но и изменение финансового поведения казахстанцев, которые всё чаще стараются использовать деньги максимально рационально.
