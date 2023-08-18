«Покупать квартиры нужно сейчас». В ассоциации риелторов рассказали, как выгодно приобрести жильё

Казахстанский рынок недвижимости ожидает стагнация, сказала советник президента ассоциации риэлторов РК, передает informburo.kz

Как выгодно приобрести квартиру в Казахстане, рассказала на брифинге в РСК советник президента саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко.

«80% сделок происходит с помощью «ипотечного плеча». Тем, кто арендует жильё и хочет приобрести собственную квартиру, нужно обратить внимание на систему накоплений в Отбасы банке», – сказала Нина Лукьяненко.

В ближайшем будущем казахстанский рынок недвижимости ожидает стагнация, в связи с этим Лукьяненко предложила казахстанцам приобретать жильё сейчас, пока есть такая возможность/

«У кого есть средства и желание – нужно смотреть на рынок сейчас. И как бы застройщики не говорили, что у них всё хорошо – это не так. Квартиры сейчас плохо покупают. К примеру, в конце июля несколько застройщиков объявляли ночные скидки, акции. Что это, если не снижение цены?» – отметила Нина Лукьяненко.

Она также порекомендовала обратить внимание казахстанцев на приобретение квартиры в рассрочку.

«Следите за рекламными объявлениями. Сейчас даётся рассрочка до 40 месяцев. Это отличная возможность», – добавила Лукьяненко.

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