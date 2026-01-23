Современные мошенники обладают широкими возможностями и активно используют передовые технологии и дорогостоящее оборудование. Как отмечают полицейские, для таких преступников не существуют государственные границы и расстояния, а доходы от их деятельности сопоставимы, а иногда и превышают прибыль от незаконной торговли оружием и наркотиками. По сути, это уже целая преступная индустрия, в которой задействованы профессиональные программисты, IT-специалисты, психологи и мастера убеждения.

Почему люди попадаются на уловки аферистов

Начальник Управления полиции Костаная Булат Иманов отмечает, что большинство жертв интернет-мошенников не могут объяснить, как, зная о схемах обмана, всё же передали свои деньги злоумышленникам. По его словам, правоохранительные органы в этой борьбе зачастую вынуждены догонять преступников, поэтому требуется постоянный поиск новых инструментов противодействия.

Таргетированная реклама как инструмент профилактики

Одним из ключевых решений в борьбе с интернет-мошенничеством полиция считает использование таргетированной рекламы. Этот инструмент интернет-маркетинга позволяет показывать сообщения строго определённой аудитории с учётом возраста, интересов, пола, геолокации и поведения в сети. Такой подход особенно эффективен, поскольку большинство мошеннических преступлений совершается именно в цифровой среде.

Рациональные затраты и измеримый эффект

По словам Булата Иманова, таргетированная реклама отличается более эффективным соотношением затрат и результата. Бюджет расходуется исключительно на взаимодействие с целевой аудиторией, что позволяет избежать неоправданных расходов и обеспечить максимальный профилактический эффект даже при ограниченных финансовых возможностях. Кроме того, такие сообщения размещаются непосредственно там, где формируется преступный контакт.

«Вирусная» реклама против обмана

В полиции планируют создавать так называемую вирусную рекламу, имитирующую предложения инвестиционных фондов, торговых сетей и других организаций с обещаниями высокой доходности. Гражданам, которые откликнутся на такие объявления, сотрудники полиции будут разъяснять, что они являются потенциальными жертвами мошенников и рискуют потерять деньги.

Борьба в цифровой среде

Как подчёркивают в полиции, сами злоумышленники уже активно используют таргетированную рекламу и алгоритмы социальных сетей для привлечения жертв. В ответ правоохранительные органы намерены задействовать аналогичные цифровые инструменты. По мнению Булата Иманова, такой подход позволит снизить количество пострадавших и общий ущерб от интернет-мошенничества, фактически перенося борьбу с аферистами в их основную — цифровую — среду.

Убийство 19-летнего парня в Рудном: подозреваемых разыскивают по всему Казахстану 23 января 2026 года в городе Рудном по факту убийства 19-летнего местного жителя начато досудебное...

1500 тенге за доллар? Сулейменов жёстко ответил на главный вопрос Председатель Национальный банк Республики Казахстан Тимур Сулейменов прокомментировал предположения о возможном росте курса доллара до...