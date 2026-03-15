В Казахстане сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность и общественный порядок в ходе проведения республиканского референдума. Весь личный состав переведён на усиленный режим несения службы.

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026» сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

По его словам, в регионах организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава. Совместно с государственными органами заранее проведены проверки всех участков референдума. Особое внимание уделено вопросам технической, пожарной и антитеррористической безопасности. Все участки находятся под круглосуточной охраной.

При этом сотрудники полиции не находятся непосредственно в помещениях для голосования.

«Сотрудники полиции не находятся в помещениях для голосования. Они могут входить туда только по приглашению председателя комиссии исключительно для пресечения нарушений общественного порядка. На данный момент обстановка в стране спокойная и находится под полным контролем органов внутренних дел. Нарушений общественного порядка не допущено», — сообщил Шынгыс Алекешев.

