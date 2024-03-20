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Полицию перевели на усиленный режим работы

Фотография для новости Полиция перешла на усиленный режим работы

Фото ДП Костанайской области

В период празднования Наурыз мейрамы стражи порядка страны перешли на усиленный вариант несения службы.

По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.

В целом МВД повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.

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