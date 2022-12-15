Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил костанайца

Происшествие случилось 12 декабря на въезде в село Большая Чураковка Алтынсаринского района.

В ответе пресс-службы ДП Костанайской области на запрос alau.kz говорится, что в период с 18.00 до 19.00 часов водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на жителя Костаная 1991 года рождения. Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимацию районной больницы, где скончался.

«На данный момент ведется розыск водителя. Начато досудебное расследование», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

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