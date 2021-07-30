Получить 3 миллиона тенге на реализацию своего проекта есть возможность у молодежи Казахстана

Министерство информации и общественного развития запустило конкурс по присуждению грантов для молодых людей от 14 до 29 лет, посвященный 30-летию Независимости, обладателями грантов смогут стать 30 человек со всей страны. Управление по вопросам молодежной политики приглашает поучаствовать в конкурсе и костанайцев.

В честь 30- летия независимости министерство информации и общественного развития запустило конкурс по присуждению грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» для молодежи Казахстана. До конца года будут присуждены 30 грантов на сумму 3 миллиона тенге каждому.

«Поскольку конкурс приурочен к 30-летию независимости РК, поэтому всего по республике будет разыграно 30 грантов в размере 3 миллиона тенге каждый. Прием заявок уже начался и он продлится до 20 сентября,молодежь области от 14 до 29 лет может подать свои проекты, инициативы по 5 номинациям: наука, культура, информационные технологии и стартап проекты, медиа проекты, и бизнес проекты, как новые так и действующие»,- рассказала главный специалист Управления по вопросам молодежной политики Юлия Буляканова.

Подобный конкурс с крупным финансированием проводится впервые. Но опыт участия в республиканских конкурсах на присуждение малых грантов у молодежи Костаная был. Например, в прошлом году проходил республиканский конкурс Ашық жүрек, где были профинансированы проекты троих костанайцев.

«Мы провели беседу с лауреатами золотой книги молодежи, теми, кто имеет опыт участия, и в случае если есть молодежь,которые впервые будут разрабатывать, и чем-то сомневаются они могут обратиться к нам, мы направим к нашим лауреатам они могут дать соответствующую консультацию, подсказать и где-то доработать. То есть по всем вопросам можно обратиться к нам в том, числе посредством инстаграм аккаунт проконсультируем, и в центр обслуживания молодежи»,- отметила Юлия Буляканова

Прием заявок на конкурс продлится до 20 сентября. Конкурсные заявки принимаются в бумажном варианте, и по электронной почте. Для участия необходимо подготовить видео- презентацию, а также и проект сметы расходов. Подробности можно узнать по номерам телефона : 87056680617

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