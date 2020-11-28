Попытку суицида предотвратили костанайские полицейские

Костанайские полицейские не дали девушке покончить с жизнью в собственном автомобиле.

В Центр оперативного управления ДП области обратилась жительница Костаная. Она сообщила, что ее дочь из Тобыла Костанайского района закрылась в гараже и намерена покончить с жизнью, выпустив угарный газ от выхлопной системы автомобиля.

На указанный адрес спустя несколько минут прибыли лейтенанты полиции Амангельды Сыздыков и Муслим Исабаев.

Получив сообщение, инспектора отдела полиции района в течение нескольких минут прибыли на указанный адрес. Слова женщины подтвердились: из гаража был слышен звук двигателя, а в окно они смогли увидеть и саму девушку внутри авто.

Полицейские разбили окно в гараже, так как это был единственный способ попасть внутрь. Они вынесли девушку на свежий воздух из пропахшего газом гаража. К этому времени приехала и заявительница.

Позже выяснилось, что мать и дочь поссорились, поэтому девушка и предприняла попытку суицида Полицейские провели профилактическую беседу с обеими и отвезли их домой.

Мама спасенной уже написала благодарственное письмо в адрес Амангельды Сыздыкова и Муслима Исабаева.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.