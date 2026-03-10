В Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, утром и днем пройдет снег, местами возможна метель. На западе, севере и юге региона прогнозируется туман.

Ветер будет юго-западный. Ночью его скорость составит 9–14 метров в секунду, а на севере, востоке и юге области возможны порывы до 15–20 метров в секунду. Днем ветер усилится до 15–20 метров в секунду, при этом на севере и востоке региона порывы могут достигать 23–28 метров в секунду, временами — 30 метров в секунду и более.

Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов мороза, на востоке области — до 28 градусов ниже нуля. Днем ожидается 5–10 градусов мороза , а на севере и востоке региона — до 15 градусов ниже нуля.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, днем возможны снег и метель. Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду с порывами 15–20, а днем местами до 23–28 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 23–25 градусов мороза, днем — 8–10 градусов ниже нуля.

