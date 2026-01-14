Темпы роста цен на недвижимость в Казахстане замедлятся после резкого подорожания в предыдущие два месяца. Такое мнение в комментарии LS высказал эксперт рынка недвижимости Александр Пак.
Спекулятивный рост в конце 2025 года
По словам эксперта, в конце прошлого года рынок пережил так называемую «полугодовую истерию», которая привела к резкому скачку цен на первичное и вторичное жильё в ноябре–декабре 2025 года. Повышение стоимости носило спекулятивный характер.
«Пока нет объективных причин для роста цен, несмотря на инфляцию и удорожание строительных материалов», — пояснил он.
Спрос снизился, сделки не растут
Александр Пак отметил, что одним из ключевых показателей здорового рынка является количество сделок купли-продажи. Однако после роста цен спрос снизился, и увеличение стоимости жилья не привело к росту числа сделок.
Прогноз на 2026 год
По оценке эксперта, в 2026 году рынок начнёт остывать. Новостройки вернутся к умеренным темпам удорожания — около 1–1,5% в месяц. Вторичное жильё, по его мнению, не должно дорожать, так как доходы населения не растут, а льготных программ для этого сегмента нет.
Влияние новых требований на отрасль
Говоря о новом Строительном кодексе, ужесточении правил долевого участия и возможном возвращении НДС, эксперт отметил, что их влияние проявится лишь через год–полтора.
«Резкого замедления строительства я не ожидаю. Все уже запущенные проекты будут реализованы, поэтому серьёзных потрясений на рынке ждать не стоит», — заключил Александр Пак.
