Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщил о начале внеплановой проверки в КГП «Рудненская городская многопрофильная больница». Поводом стали сведения, изложенные в публикации блогера Татьяны Турлай. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В рамках проверки специалисты Комитета проведут аудит деятельности медицинской организации, в том числе оценят бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на личном контроле руководства Министерства здравоохранения.
По информации Управления здравоохранения Костанайской области, на данный момент отделения больницы обеспечены необходимыми медикаментами и медицинскими изделиями в объёме, достаточном для оказания медицинской помощи пациентам.
По итогам проверки Комитет примет соответствующие меры реагирования для обеспечения качественного и своевременного оказания медицинских услуг населению.
Разделить авто по чётным и нечётным номерам хотят в РК
Комары за миллиарды: почему борьба с мошкой обходится так дорого
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.