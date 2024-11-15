USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

После резонансной публикации: в Рудном началась проверка больницы

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщил о начале внеплановой проверки в КГП «Рудненская городская многопрофильная больница». Поводом стали сведения, изложенные в публикации блогера Татьяны Турлай. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В рамках проверки специалисты Комитета проведут аудит деятельности медицинской организации, в том числе оценят бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на личном контроле руководства Министерства здравоохранения.

По информации Управления здравоохранения Костанайской области, на данный момент отделения больницы обеспечены необходимыми медикаментами и медицинскими изделиями в объёме, достаточном для оказания медицинской помощи пациентам.

По итогам проверки Комитет примет соответствующие меры реагирования для обеспечения качественного и своевременного оказания медицинских услуг населению.



