За прошедшую неделю в Костанайской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.

Самым трагическим стал наезд на двухлетнюю девочку грузовой «Газелью», который произошел 5 марта в Рудном.

Наиболее массовая авария произошла 7 марта на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, водитель автомобиля LADA 1980 года рождения, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ, двигавшимся в сторону Костаная. В результате аварии также были повреждены автомобили JAC J7 и Mitsubishi.

По информации старшего инспектора управления административной полиции ДП области Махаббат Хусаиновой, в ДТП пострадали два человека — водитель второго автомобиля и 16-летняя пассажирка. Они получили травмы различной степени тяжести.

По словам очевидцев, на этом же участке дороги вскоре произошло еще одно происшествие — грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Кроме того, на одной из оживленных трасс региона сотрудники полиции выявили опасного водителя. На стационарном посту «Рубеж» в поселке Карабалык была остановлена Lada Granta. При проверке по базе «Қорғау» выяснилось, что у водителя 102 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения на сумму более одного миллиона тенге. Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку.

В полиции также сообщили, что с 10 по 13 марта в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В этот период сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. К обеспечению порядка также привлекут военнослужащих Национальной гвардии.

