В селе Боровское Костанайской области временно приостановили работу школы-гимназии имени Габбаса Жумабаева. В учебном заведении проводят противотуберкулёзную дезинфекцию, сообщает tengrinews.kz

Поводом для проверки стала информация о том, что в школьной столовой могла работать женщина, ранее проходившая лечение от туберкулёза. Сообщение вызвало обеспокоенность среди жителей районного центра.

После подтверждения данного факта учащихся временно перевели на дистанционное обучение, а в школе начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В здании проводится полная обработка помещений.

В управлении образования Костанайской области уточнили, что женщина не являлась сотрудницей школы и не имела официальных трудовых отношений с поставщиком питания.

По информации ведомства, поставщику услуг направлена претензия из-за возможного нарушения условий договора. Сейчас проводится служебная проверка, в ходе которой устанавливается, каким образом женщина могла быть допущена к работе.

Также известно, что несколько лет назад она прошла курс лечения от туберкулёза и регулярно проходила медицинские обследования. В настоящее время уточняется текущее состояние её здоровья.

Помимо дезинфекции, в школе планируется провести санитарно-эпидемиологическое обследование и лабораторные исследования.

