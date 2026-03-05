В селе Боровское Костанайской области временно приостановили работу школы-гимназии имени Габбаса Жумабаева. В учебном заведении проводят противотуберкулёзную дезинфекцию, сообщает tengrinews.kz
Поводом для проверки стала информация о том, что в школьной столовой могла работать женщина, ранее проходившая лечение от туберкулёза. Сообщение вызвало обеспокоенность среди жителей районного центра.
После подтверждения данного факта учащихся временно перевели на дистанционное обучение, а в школе начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В здании проводится полная обработка помещений.
В управлении образования Костанайской области уточнили, что женщина не являлась сотрудницей школы и не имела официальных трудовых отношений с поставщиком питания.
По информации ведомства, поставщику услуг направлена претензия из-за возможного нарушения условий договора. Сейчас проводится служебная проверка, в ходе которой устанавливается, каким образом женщина могла быть допущена к работе.
Также известно, что несколько лет назад она прошла курс лечения от туберкулёза и регулярно проходила медицинские обследования. В настоящее время уточняется текущее состояние её здоровья.
Помимо дезинфекции, в школе планируется провести санитарно-эпидемиологическое обследование и лабораторные исследования.
Казахстанцам вернут деньги за завышенные коммунальные счета
ДТП произошло на перекрёстке в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.