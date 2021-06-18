После жалоб потребителей оштрафовали КТЭК

За пять месяцев 2021 года ДКРЕМ по Костанайской области проведено девять внеплановых проверок, по результатам которых выявлены семь случаев нарушения Закона РК «О естественных монополиях», в связи с чем общая сумма наложенных штрафов – 3 966 777 тенге, а также произведен перерасчет потребителям, сообщает пресс-служба ДКРЕМ.

За 5 месяцев ДКРЕМ возбуждено 17 административных дел.

Напомним, в связи с жалобами потребителей за 5 месяцев 2021 года были открыты проверки, по результатам которых привлечены к административной ответственности: ГКП «Костанайская ТЭК» оштрафовано на общую сумму 3 292 152 тенге за некорректное начисление за услуги теплоснабжения, ТОО «Межрегионэнерготранзит»и ТОО «ЭПК-Форфайт» оштрафованы на сумму 4 444 800 тенге за отказ в заключении договора на услуги по передаче электроэнергии.

Так например, в ходе внеплановой проверки ГКП «КТЭК» по жалобам потребителей было установлено некорректное начисление за услуги теплоснабжения, то есть без учета фактических площадей квартир, показания общедомового прибора учета тепла были распределены между жителями квартир дома, заключивших договоры на услуги ГКП «КТЭК». Основной причиной данного нарушения является несвоевременное заключение договоров жителями дома с ГКП «КТЭК» на оказание услуг теплоснабжения.

Также, есть случай,когда жалоба потребителя решилась простым поворотом крана подачи воды в квартиру. Случай произошел с жительницей Рудного, которая неоднократно обращалась в ДКРЕМ с жалобой на водоснабжающую организацию, тогда как по результатам обследования системы водоснабжения установлено, что причиной отсутствия воды явился не открытый вентиль подачи воды в квартире самого потребителя.

Таким образом, ДКРЕМ соблюдает баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий в сфере оказания регулируемых услуг, и держит на контроле исполнение обязанностей субъектами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.