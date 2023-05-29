Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией

Минздрав заявил о более 5 тысяч фактов пневмонии с неустановленной этиологией. Медики связывают это с употреблением вейпов, сообщает zakon.kz.

«Раньше вейпы пахли как отхожее место, их заменили 16 000 ароматизаторов. Когда мы начали смотреть химический состав, оказалось, что это 100% препараты, которые приводят к онкологии…

Таких больных будет через 10 лет огромное количество», — предупредил доктор медицинских наук, президент Евро-Азиатского респираторного общества Абай Байгенжин на круглом столе в СЦК.

Электронные сигареты по данным исследования санэпидслужбы в 70 раз содержат больше никотина, чем в сигаретах.

«Яркие цвета, мультяшные картинки, стилизация под конфеты, фруктовые ароматизаторы четко указывают на дьявольских замысел производителей этих электронных сигарет. Специально, чтобы вовлечь детей и подростков в никотиновое потребление», — считает медик.

Он рассказал о шокирующих случаях вейп-инвалидах.

«Вчера в клинику поступил молодой человек, у которого в легких литр жидкости. В родственной клинике пытались откачать это содержание – не смогли. Мои профессора в затруднении. Легочная ткань частично съедена. Этот 25-летний молодой человек в лучшем случае останется инвалидом».

Однако, до тех пор, пока мировая вейп-индустрия получает колоссальные доходы, ее не интересует ни наша страна, ни наши дети. В этом уверен Зампредседателя Союза Христиан Веры Евангельской Казахстана Игорь Цай.

«Религиозные конфессии говорят – это грех самоуничтожения. И только несколько человек, это может быть какие-то блоггеры и проплаченные вейп индустрией какие-то депутаты продвигают эту индустрию. И удивительно – столько времени идут эти дебаты и не принимается кардинального решения».

Причиной этому общественники считают противодействие Министерства национальной экономики. О чем заявила Джамиля Садыкова, Лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма», на круглом столе.

«Есть сопротивление госорганов, например МНЭ. В четвертый раз министерство по непонятным, совершенно необоснованным аргументам возвращает этот документ».

24 мая на сайте антитабачной организации вышел «Ликбез для министра», адресованный главе МНЭ Алибеку Куантырову и чиновникам из этой сферы.

«Наивные чиновники узнают, наконец, что использование электронных сигарет увеличивает риск развития никотиновой зависимости у детей и подростков в три раза, с последующим переходом на обычные сигареты».

Тем временем Минздрав заявляет о 5 тысячах фактов пневмонии с неустановленной этиологией, которые медики связывают с употреблением вейпов. По словам Замдиректора Департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенбаевой, сейчас 300 тысяч казахстанцев состоят на учете с болезнями органов дыхания. Медики не исключают, что заболевания, связанные с вейпами, диагностируются под кодировкой других болезней органов дыхания.

Сегодня Минздрав и общественников просят власти не медлить с запретом на реализацию вейпов в Казахстане. Лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова считает, что другого выхода нет.

«Нет никаких возможностей регулирования. Потому, что мы имеем дело с очень токсичной, агрессивной индустрией, которая хочет поработить наших детей».

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