Многодетные семьи в Казахстане получили 114 млрд тенге пособий с начала года

С начала 2026 года государственными пособиями многодетным семьям и награждённым матерям в Казахстане охвачены в среднем 876,8 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 114 миллиардов тенге.

По данным профильных ведомств, пособия многодетным семьям получили 629 тысяч семей на сумму 99,4 миллиарда тенге.

Кроме того, пособия награждённым матерям получили 247,8 тысячи человек на сумму 14,6 миллиарда тенге.

Только в феврале 2026 года данными выплатами были охвачены 878,4 тысячи человек на общую сумму 57,5 миллиарда тенге.

Из них 630,6 тысячи многодетных семей получили 50,2 миллиарда тенге, а 247,8 тысячи награждённых матерей — 7,3 миллиарда тенге.

На государственное пособие могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, либо студенты очной формы обучения до 23 лет. При этом уровень дохода семьи не учитывается.

Размер выплат зависит от количества детей. В 2026 году он составляет:

4 ребёнка — 16,03 МРП или 69 330 тенге;

5 детей — 20,04 МРП или 86 673 тенге;

6 детей — 24,05 МРП или 104 017 тенге;

7 детей — 28,06 МРП или 121 360 тенге;

8 и более детей — по 4 МРП (17 300 тенге) на каждого ребёнка.

Отдельное пособие также получают матери, награждённые государственными наградами — подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также ранее удостоенные звания «Мать-героиня» или орденов «Материнская слава» I и II степени.

Ежемесячные выплаты для них составляют:

обладательницам «Күміс алқа» — 27 680 тенге (6,40 МРП);

обладательницам «Алтын алқа», звания «Мать-героиня» и орденов «Материнская слава» — 32 005 тенге (7,40 МРП).

Отмечается, что с 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям с детьми увеличены на 10 процентов.

