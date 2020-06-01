Постановление главного санитарного врача Костанайской области

О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области

Я, Главный государственный санитарный врач Костанайской области Нечитайло В.С., в соответствии со статьями 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 37-ПГВр «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 37-ПГВр), приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

Жителям Костанайской области, руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности:

1) разрешен свободный выход из мест проживания, посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

2) рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей;

3) разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков, перемещения между населенными пунктами области;

4) разрешено использование личного, служебного, общественного междугороднего автотранспорта и такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта согласно приложению 15 к ПГГСВ № 37-ПГвр;

5) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

6) лицам, находящимся на домашнем карантине, установить мобильное приложение «SmartQOSTANAI» с включением функции «Я на домашнем карантине;

7) запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников;

8) ограничить работу общественного городского транспорта в вечернее время до 23:00 часов, за исключением г. Рудный, где движение осуществляется согласно установленному расписанию до введения режима карантина, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями общественного транспорта согласно приложению 15 к ПГГСВ № 37-ПГвр;

9) субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности строго соблюдать карантинные и ограничительные мероприятия согласно приложениям к ПГГСВ № 37-ПГвр; субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер персоналом и посетителями.

Акимам районов и городов, субъектам предпринимательства:

1) с 1 июня 2020 года разрешить изменение режима работы субъектов (объектов) предпринимательства, деятельность которых возобновлена в связи с завершением чрезвычайного положения в стране, согласно графика работы, установленного для этих субъектов (объектов) до введения режима ЧП, с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с Алгоритмами, утвержденных ПГГСВ № 37-ПГвр;

2) разрешить работу объектов общественного питания с ограничением количества посетителей в залах до 50 человек одновременно, летних павильонов до 30 человек одновременно, с соблюдением социальной дистанции, рассадки, расстановкой столов не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, без проведения банкетов, свадеб, юбилеев, памятных мероприятий, а также мероприятий, связанных со школьными выпускными, с режимом работы с 7-00 до 23-00 часов (ограничения по времени не распространяются на объекты общественного питания придорожного сервиса) с соблюдением усиленного дезинфекционного режима;

3) разрешить деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых (индивидуальные занятия либо группами не более 30 человек), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и карантинного режима, социальной дистанции;

4) разрешить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах и клубах (тренировки группами не более 30 детей);

5) разрешить работу объектов розничной торговли, рынков по режиму, установленному до введения ограничительных мероприятий;

6) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей;

7) запретить до полного спада заболеваемости COVID-19 деятельность караоке, тату-салонов, кинотеатров, театров для посещения зрителей, выставок, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулинг центров, букмекерских контор, баз отдыха, санаториев, профилакториев, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей «Лесная сказка», «Алтынгүл»), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с числом посетителей свыше 20 одновременно, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ.

Акимам районов и городов, руководителю управления образования акимата Костанайской области:

1) запретить проведение выпускных балов, вечеров, последних звонков для выпускников школ и других образовательных заведений;

2) обеспечить дистанционное обучение организаций среднего, средне-специального и высшего образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний;

3) разрешить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с алгоритмом, утвержденным ПГГСВ № 37-ПГвр.

Акимам районов и городов, руководителю управления по делам религии обеспечить деятельность религиозных объектов (мечети, соборы, церкви, синагоги и др.) при условии одновременного использования не более 1/3 части площади объекта, с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с алгоритмом, утвержденным ПГГСВ № 37-ПГвр.

Руководителям территориальных Управлений Департамента КККБТУ Костанайской области, акимам районов и городов, Департаменту полиции обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 15.05.2020 года, № 19 от 22.05.2020 года, № 21 от 22.05.2020 года, №23 от 29.05.2020 года считать утратившими силу.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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