Депутат мажилиса Екатерина Смышляева в своём обращении к медработникам страны рассказывает о том, что 10 апреля им будут возвращены выплаты за квалификационную категорию. Напомним, в 2021 году эти надбавки отменили, и тогда специалисты потеряли в зарплате от 30 до 100 тысяч тенге.

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Кроме того, упразднение «института квалификации» означало и то, что только пришедшие после ВУЗа специалисты, и те, кто в профессии уже много лет, получали за свою работу одинаковые суммы.

«Стали поступать огромные количества обращений, потому что здесь был еще один такой нюанс, что отменили категории, получение категории, а те у кого они остались еще действующими, они, эту оплату получали. И, лагерь раскололся, вот наше медицинское сообщество раскололось на два как бы блока. Одни — утратили категорию и сразу лишились всех надбавок. А часть спокойно получают, потому что им просто повезло», — рассказала председатель Костанайского областного ОО отраслевого профсоюза работников системы здравоохранения «Senim» Татьяна Булгацевич.

Однако, когда срок сертификата истек, в доплате потеряли абсолютно все. Татьяна Булгацевич отмечает, что до отмены этих доплат, в стране работали над тем, что медработникам доходы старательно повышали, но после, ситуация вернулась к исходной точке. Кроме того, возврат оплаты за квалификацию, по словам председателя, ожидался еще в 2024 году. Но, вышедший тогда приказ предполагал аннулирование всех категорий, что также вызвало бурную реакцию медработников.

«И, автоматически эти приказами было установлена такая норма, что категории это отживший институт, учитывать их никто не будет, какой у тебя там стаж, какие у тебя там были заслуги — ноль. Ты начинаешь путь сначала по новой системе с установлением уровня квалификации, то есть с нулевого уровня. Даже если тебе там 60 лет», — объяснила Татьяна Булгацевич.

На сегодня документ о возврате выплат находится уже на регистрации в министерстве юстиции. В Костанайской области насчитывается около 16 тысяч медицинских сотрудников. И для всех них, отмечает Татьяна Булгацевич, это стало маленькой победой.

«Даже вот такой маленький штрих, когда Екатерина Васильевна опубликовала свой пост у нее там буквально за полчаса 2500 тысячи медработников поставили лайки вот, и выразили слова благодарности. Вот, чтобы так объединилось медицинское сообщество, честно говоря я давно не видела такого единства», — поделилась Татьяна Булгацевич.

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