Костанайская теплоэнергетическая компания акимата города Костаная информирует о сроках проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей повышенным давлением.

Дата проведения испытаний:

2 августа — магистральные сети от ТЭЦ (центральная часть города),

4 августа – магистральные сети от ТЭЦ-2 (северная часть города)

5 августа – магистральные сети от Котельная №3 (южная часть города),

6 августа – внутриквартальные сети от Котельной №19 (мкр-н «Береке», дома №51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,64)

7 августа – внутриквартальные сети от Котельных №15, №16 (мкр-н «Юбилейный»). «Владельцам зданий и сооружений, а также организациям (ПКСК, ОСИ, ПТ, старшие по дому и т.п.), обслуживающие жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий и жилых домов во избежание разрывов повышенным давлением трубопроводов и отопительных приборов», — говорится в сообщении администрации ГКП «КТЭК».

Напомним, сегодня и до 15 августа костанайцы остались без горячей воды из-за отключения газа. Именно в этот период в КТЭК решили провести и опрессовку, которую обычно проводили в сентябре.