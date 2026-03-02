В Национальный университет обороны Республики Казахстан прошло служебное совещание командования Вооруженные силы Республики Казахстан, посвящённое вопросам совершенствования системы боевой подготовки.
Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул необходимость усиления практической направленности обучения военнослужащих и повышения персональной ответственности командиров всех уровней за качество подготовки личного состава.
Итоги внезапной проверки и задачи командования
Под руководством первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова участники рассмотрели ключевые задачи командования в системе боевой подготовки. Также были подведены итоги внезапной проверки Десантно-штурмовых войск с приведением органов управления и воинских частей в высшие степени боевой готовности.
С докладами о планировании и организации мероприятий годичного цикла выступили представители Сил воздушной обороны, Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Департамента боевой подготовки.
Обновление нормативов и развитие учебной инфраструктуры
В ходе совещания обсуждены внедрение единого курса стрельб, обновление сборника нормативов по предметам боевой подготовки, совершенствование физической подготовки военнослужащих.
Отдельное внимание уделено формированию многоуровневой системы учебных центров и развитию организационно-штатных структур разведывательных подразделений.
Морально-психологическая работа и цифровые решения
Участники также рассмотрели вопросы морально-психологического состояния личного состава. Были представлены современные подходы к работе с военнослужащими и использование автоматизированных систем «Пирамида», «Напарник» и «Жауынгерлік дос».
Поручения по модернизации подготовки
По итогам совещания даны указания по обновлению программ подготовки офицеров запаса, а также модернизации командирской и боевой подготовки подразделений резерва, разведки, тыла и медицинской службы.
Кроме того, актуализированы вопросы объективной оценки уровня боевой подготовки и выработки единого подхода к формированию рейтинга подразделений как инструмента повышения их готовности к выполнению задач по предназначению.
