Повышение пенсий на 10% с 1 января 2026 года усиливает социальную поддержку населения, однако одновременно приводит к росту бюджетных обязательств, которые уже сегодня приобретают характер структурной проблемы, передает rus.baq.kz

Расходы бюджета на пенсионные выплаты

По данным Министерства труда, в 2025 году на пенсионные выплаты из республиканского бюджета было направлено 4 трлн 225 млрд тенге. Получателями пенсий являлись 2,49 млн человек. В 2026 году минимальная базовая пенсия увеличилась до 35 596 тенге (70% прожиточного минимума), максимальная — до 60 005 тенге (118% прожиточного минимума). Таким образом, повышение пенсий закрепляется в системе не как разовая мера, а как долгосрочное обязательство государства.

Насколько безопасно повышение пенсий для бюджета

Корреспондент BAQ.KZ проанализировал, насколько повышение пенсий является устойчивым решением в условиях старения населения и ограниченного роста доходной части бюджета.

Мнение эксперта о фискальных рисках

По словам экономиста и финансового советника R-Finance Армана Байганова, пенсионная система сегодня выходит за рамки социальной политики и напрямую влияет на фискальную устойчивость государства.

Эксперт отмечает, что формально повышение пенсий не приводит к дефициту бюджета в краткосрочной перспективе. Однако пенсионные обязательства имеют накопительный характер и при росте числа пенсионеров увеличиваются быстрее, чем доходы бюджета, из-за чего риск дефицита лишь откладывается во времени.

Демография как ключевая уязвимость системы

Как подчёркивает экономист, старение населения делает рост пенсионных расходов практически необратимым. В отличие от других статей бюджета, пенсионные выплаты невозможно оперативно сократить без серьёзных социальных последствий. Даже без новых индексаций расходы будут увеличиваться, так как каждое повышение пенсий закрепляется в базе и формирует будущие обязательства.

Роль накопительной пенсионной системы

Дополнительное давление на бюджет, по словам эксперта, создаёт слабая роль накопительной пенсионной системы. Массовые изъятия пенсионных накоплений фактически переложили ответственность за будущие выплаты обратно на государство, что усиливает зависимость системы от бюджетного финансирования.

Риски для бюджета и экономики

В текущей конфигурации пенсионная система становится одним из ключевых источников фискальных рисков. Любое ухудшение экономической конъюнктуры — замедление роста, снижение налоговых поступлений или падение доходов бюджета — резко ограничивает возможности манёвра при сохранении политики повышения пенсий.

Возможные решения

Арман Байганов считает, что без системных изменений давление на бюджет будет усиливаться ежегодно. Среди возможных мер он называет расширение инвестиционных возможностей пенсионных средств, в том числе за счёт диверсификации и доступа к зарубежным финансовым инструментам.

Кроме того, эксперт предлагает постепенно увеличивать уровень пенсионных отчислений до не менее 15% с учётом участия работодателя, а также ужесточить правила досрочного изъятия накоплений, разрешая их только в исключительных случаях.

Итоги

По мнению эксперта, повышение пенсий является социально оправданной мерой, однако с точки зрения государственных финансов оно увеличивает долгосрочные обязательства. Без реформ в накопительной системе, инвестиционной политике и демографическом регулировании риск бюджетного дефицита может стать устойчивой характеристикой финансовой системы страны.

