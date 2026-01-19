Как установил суд, в апреле 2025 года произошёл пожар в жилом доме, принадлежавшем гражданину К. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности со стороны ответчика. Он использовал печь на твёрдом топливе с нарушением установленных требований, в том числе не соблюдал противопожарные расстояния от нагреваемых конструкций.
Эти обстоятельства ранее были подтверждены вступившим в законную силу постановлением суда по делу об административном правонарушении.
В результате пожара была повреждена квартира истца. Согласно представленному суду отчёту об оценке и справке о рыночной стоимости недвижимости, сумма материального ущерба составила 1 миллион 700 тысяч тенге.
Для защиты своих прав гражданин К. обратился в суд с иском о взыскании причинённого ущерба. Изучив материалы дела, суд признал требования обоснованными. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причинённый таким источником. В данном случае причиной пожара была эксплуатация печи с нарушением норм пожарной безопасности.
Факт причинения ущерба подтверждён постановлением суда, оценкой ущерба, а также письменным признанием иска со стороны ответчика.
Решением суда иск удовлетворён полностью. С ответчика взыскан материальный ущерб в размере 1 700 000 тенге, а также судебные расходы.
На данный момент решение суда не вступило в законную силу.
