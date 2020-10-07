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Пожар произошел на центральном рынке в Костанае

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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, сообщение о пожаре поступило в 10:27 часов по адресу Дулатова, 100. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия через 4 минуты.

Открытым пламенем горела пристройка к ателье «Север», магазин и ломбард.

Ликвидация в 10:55 часов. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 22 человека личного состава ДЧС Костанайской области.

Площадь пожара и причина пока устанавливается. Пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась. Люди с соседних помещений самостоятельно покидали место пожара.

ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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