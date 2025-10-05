Предупреждение от энергетиков для костанайцев
Установлено, что возгорание произошло на кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже. В результате подъезд быстро заполнился густым дымом.
Силами спасателей по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, среди них один ребёнок.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на малой площади, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
