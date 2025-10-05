 Ya Metrika Fast
Пожар утром застал врасплох жильцов дома в Костанае

— Сегодня, 09:54
Ранним утром в Костанае на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома по улице Урицкого. По повышенному номеру вызова к месту происшествия были направлены пожарные расчёты, оперативно-спасательный отряд и бригада Центра медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Установлено, что возгорание произошло на кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже. В результате подъезд быстро заполнился густым дымом.

Силами спасателей по лестничным маршам эвакуировано 15 человек, среди них один ребёнок.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на малой площади, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



