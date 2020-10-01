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Пожизненный срок получил рудничанин за убийство двух женщин

Hand about to bang gavel on sounding block in the court room

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Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор жителю Рудного 1981 года рождения, которого обвиняли в убийстве и расчленении матери и дочери. 

Напомним, в последних числах февраля в Рудном из собственной квартиры пропали 68-летняя пенсионерка инвалид-колясочник и её 34-летняя дочь.

Тогда за сутки полицейские смогли вычислить злоумышленника, который не успел избавиться от тел своих жертв. Задержанный, ранее судимый за совершение убийства, рассказал, что с младшей из женщин у него была связь, не смотря на то, что у него была другая семья. Знакомая начала его шантажировать, за что была убита. Но женщина до этого написала своей родственнице, куда ушла. Мужчина убил и свидетеля в её квартире. Убитые тела своих жертв он расчленил, и вынес на балкон. Преступник тщательно зачистил места совершения убийств, вечером сходил на реку,  сделал прорубь, чтобы на следующий день утопить части тел в Тоболе. На утро он был задержан в своей квартире, в которой и были найдены и все доказательства совершения преступлений.

Рудничанин получил пожизненный срок за убийство двух женщин.

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